Un effetto collaterale della pandemia è l’interruzione dei concorsi. Tra questi c’è anche l’esame per avvocato che si doveva sostenere nel 2020 e che, invece, adesso è completamente bloccato. Si tratta di una trafila molto lunga per potersi abilitare alla professione forense e, a causa dell’emergenza coronavirus, si rischia di slittare di molto tempo rendendo il processo ancora più lungo. Ed è per questo che, nelle ultime ore, sul portale ‘Change.org’ è apparsa una petizione dal titolo “Esame d’avvocato: le soluzioni ci sono, è ora di metterle in pratica!”, come riferisce notizie.it.

