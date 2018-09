Emma Marrone ha pubblicato una storia su Instagram con un errore grammaticale: ecco come si è difesa dalle accuse dei fan.

Emma Marrone sui social è fra le cantanti italiane più amate e seguite. La dolce Emma, infatti, ama condividere con i suoi fan i momenti della sua quotidianità, che siano foto al mare o storie su come trascorre le sue giornate. Questa volta, però, l’artista ha pubblicato una storia che alcuni fan non le hanno perdonato, il tutto a causa… di un errore grammaticale!

Emma Marrone: l’errore su Instagram

Una storia con una didascalia rivolta ai suoi fan. Un grande classico da Instagram, insomma, anche se questa volta ai fan non è sfuggito l’errore grammaticale di Emma: «Buongiorno. Pettinatevi al volo e andate a concquistare il mondo». Una cq che forse nemmeno un bambino di quinta elementare avrebbe sbagliato, e proprio per questo sembrerebbe più una semplice svista che una lacuna grammaticale!

Ma l’errore ortografico di Emma ha subito causato scalpore fra i fan, che l’hanno subito fatto notare a Emma! In fondo, suvvia, era mattina anche per lei!

Emma criticata su Instagram

Non è la prima volta che Emma viene messa alla gogna dai suoi fan per una storia su Instagram. Era successo anche qualche settimana fa, quando la Marrone aveva pubblicato una storia, sempre al mattino, con una foto di una caffettiera sui fornelli della sua cucina. Per lei era il secondo caffè della giornata, ma ai fan è interessato più il contorno della foto, e hanno criticato la scarsa pulizia della sua cucina.

Ma Emma non si tira di certo indietro dal confronto. E come quella volta ha risposto, anche questa volta non si è tirata indietro: «Conquistare. Lo so. Ogni tanto partono parole a c***o di cane. Non è sempre colpa mia. Ok». E con la sua allegria e sincerità, alla fine, ne è uscita al meglio. Certo che però, la mattina non le porta di sicuro fortuna!

A breve Emma tornerà sul palco per il suo nuovo tour, la seconda parte della tournée di promozione del suo disco Essere qui. E così, finalmente, si potrà ricominciare a fare sul serio, magari sorvolando su cucine, errori grammaticali o quant’altro.

FONTE FOTO: https://www.instagram.com/real_brown/