Eros Ramazzotti, Una donna per amico di Lucio Battisti: la cover del cantautore romano per il progetto I Love My Radio.

Prosegue il progetto I Love My Radio, con una nuova cover da brividi. Eros Ramazzotti ha registrato in esclusiva per le radio Una donna per amico di Lucio Battisti.

Una cover straordinaria che arriva su tutte le radio più importanti d’Italia il 22 giugno, a distanza di una settimana da La donna cannone interpretata da Gianna Nannini.

Eros Ramazzotti canta Una donna per amico di Lucio Battisti

Arriva la quarta cover del progetto I Love My Radio dopo Mare mare di Luca Carboni interpretata da Elisa, Quando di Pino Daniele cantata da Marco Mengoni e La donna cannone di Francesco De Gregori rivisitata da Gianna Nannini.



Eros Ramazzotti

Stavolta tocca a Una donna per amico, uno dei brani più famosi del tandem Battisti – Mogol, pubblicato nel 1978 e rimasto in testa alla classifica dei brani più venduti per ben 12 settimane, risultando la seconda canzone più ascoltata dell’anno dopo Stayin’ Alive dei Bee Gees.

I Love My Radio: il progetto per le radio

Continua il viaggio di I Love My Radio, il progetto che unisce le maggiori radio italiane per festeggiare i 45 anni dell’industria radiofonica, una delle più apprezzate nel nostro paese.

La cover di Eros è solo la quarta di dieci. Le altre raggiungeranno le radio nelle prossime settimane, e vedranno coinvolti artisti come Biagio Antonacci, Tiziano Ferro e Massimo Ranieri, Giorgia, J-Ax, Jovanotti e i Negramaro.

Un progetto che vive anche su una votazione online da fare sul sito ilovemyradio.it. Tutti i fan della musica italiana sono chiamati infatti a votare la canzone della propria vita tra 45 grandi brani che hanno caratterizzato gli ultimi 45 anni della nostra musica, da Sabato pomeriggio di Claudio Baglioni a Soldi di Mahmood.