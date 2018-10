Nuovo tour mondiale nel 2019 per Eros Ramazzotti. Per ora sono 9 le date previste in Italia: scopriamole tutte.

Eros Ramazzotti si prepara a far cantare nuovamente il mondo intero nel 2019. L’artista romano ha infatti annunciato un tour internazionale per promuovere l’ultimo album Vita ce n’è, in uscita il 23 novembre 2018 e anticipato dal singolo omonimo. Tra le numerose date del World Tour non mancheranno otto appuntamenti imperdibili in Italia. Scopriamo insieme quali sono le città scelte dall’artista.

Eros Ramazzotti, Vita ce n’è World Tour 2019

Il nuovo tour di Eros Ramazzotti partirà il 17 febbraio 2019, all’indomani della sua partecipazione come ospite a Sanremo 2019, da Monaco di Baviera, città molto cara al cantautore, che proprio qui iniziò un tour europeo nel lontano 1984. A febbraio oltre alla Germania verrà toccato anche il Lussemburgo, per poi tornare in Italia a marzo e proseguire nel resto d’Europa fino ad aprile. Solo da maggio sarà la volta delle trasferte transoceaniche, sia in Nord America che nell’America latina. Il ritorno nel Vecchio Continente è previsto dopo l’estate. Sarà in quest’ultima fase della tournée che, con tutta probabilità, verranno inserite le nuove date italiane, in aggiunta alle nove invernali.

Eros Ramazzotti in tour nel 2019: le date italiane

Ma quali saranno le fortunate città italiane toccate dal tour mondiale di Eros Ramazzotti già nel marzo 2019? La risposta è semplice: Torino, Milano e ovviamente la sua Roma.

Questo il calendario completo delle date italiane finora annunciate:

– 2 marzo al PalaAlpitour di Torino

– 5 marzo al Mediolanum Forum di Milano

– 6 marzo al Mediolanum Forum di Milano

– 8 marzo al Mediolanum Forum di Milano

– 9 marzo al Mediolanum Forum di Milano

– 12 marzo al PalaLottomatica di Roma

– 13 marzo al PalaLottomatica di Roma

– 15 marzo al PalaLottomatica di Roma

– 16 marzo al PalaLottomatica di Roma

In attesa di scoprire gli ulteriori dettagli sul tour 2019 e sul nuovo album del cantautore romano, ci ascoltiamo il singolo Vita ce n’è: