Il nuovo singolo di Eros Ramazzotti anticipa di poche settimane l’album, in uscita il 23 novembre.

Emergono nuovi dettagli sul nuovo album di Eros Ramazzotti. A tre anni dal suo ultimo disco di inediti, infatti, il cantautore romano è ormai in procinto di rilasciare un nuovo attesissimo lavoro. Come annunciato nelle scorse settimane la sua ultima fatica discografica, Vita ce n’è, uscirà il prossimo 23 novembre, ma prima ancora ci sarà un altro grande regalo ai fan: il video del suo primo singolo.

Quando esce il nuovo video di Eros Ramazzotti

Si chiama Vita ce n’è, proprio come il disco, ed è in rotazione dal 10 ottobre in tutte le radio italiane; un brano scritto dallo stesso Ramazzotti con Matteo Buzzanca e Domenico Calabrò che vuole veicolare un messaggio di positività e speranza. Si tratta di un pezzo potente, con le chitarre in primo piano assieme alla voce, senza perdere nulla dello stile che ha reso Eros uno degli artisti italiani più amati nel mondo.

Il videoclip di Vita ce n’è sarà diffuso in tutto il mondo da venerdì 19 ottobre. Girato a Miami da Marc Klasfed, celebre regista musicale che in passato ha lavorato con artisti quali Justin Timberlake e Katy Perry, racconterà una storia d’amore on the road.

Il video andrà in onda in anteprima nel Tg1 delle 20.30 del 17 ottobre, come annunciato attraverso un post su Instagram dallo stesso Ramazzotti:

Eros Ramazzotti, in Vita ce n’è un duetto con Alessia Cara

Sarà un album ricco di sorprese Vita ce n’è. Eros ha infatti annunciato già due duetti importanti presenti all’interno del disco. Il primo è quello con Luis Fonsi, il cantante portoricano autore di Despacito. Il secondo è quello con la giovane cantante canadese di origini italiane Alessia Cara, uno degli astri nascenti del panorama r’n’b nordamericano.

E la sensazione è che le sorprese non siano finite qui…