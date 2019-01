È uscito il nuovo e attesissimo singolo di Eros Ramazzotti con Luis Fonsi: ecco Per le strade una canzone.

Metti Eros Ramazzotti, uno dei più amati cantautori italiani nel mondo degli ultimi 40 anni. Aggiungici Luis Fonsi, hitmaker da record grazie alla sua Despacito. Il risultato non può che essere un brano destinato a restare impresso. S’intitola Per le strade una canzone ed è il nuovo estratto dall’album Vita ce n’è. Ecco tutti i dettagli sul video di quest’uscita dal sapore latino.

Eros Ramazzotti e Luis Fonsi: Per le strade una canzone

Nel videoclip, diffuso il 18 gennaio 2019 e diretto da Marc Klasfeld, Eros e Luis si aggirano per le strade di Miami in camicia hawaiana, rimandando a climi ben più miti di quelli che attualmente stringono l’Europa. Presente nel video anche la coppia di sposi già protagonista di Vita ce n’è. Lanciata in contemporanea con la versione italiana, anche quella spagnola, Por las calles las canciones.

Di seguito il video ufficiale:

Eros Ramazzotti, Vita ce n’è: album e tour

Per le strade una canzone è il terzo singolo estratto da Vita ce n’è, dopo la title track e In primo piano, il pezzo scritto da Jovanotti per l’amico Eros. L’album sta macinando numeri importanti, come da previsioni. In Italia è già stato certificato disco di platino a pochi mesi dalla pubblicazione.

Forte di questo successo, Eros sta per iniziare il proprio nuovo tour mondiale che partirà da Monaco di Baviera il 17 febbraio. Un tour che verrà presentato da Eros anche sul palco dell’Ariston, per un ritorno carico di emozioni e significati. Insomma, per il cantautore romano è un periodo di grandi impegni ma, soprattutto, di enormi soddisfazioni.