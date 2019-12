Eros Ramazzotti ha parlato della nuova musica italiana in un’intervista al Corriere della Sera: ecco le sue dichiarazioni.

Eros Ramazzotti è tornato a parlare. L’artista romano, che è attualmente in tour per l’album Vita ce n’è (con ultima data il 20 dicembre al Forum di Assago), ha rilasciato un’intervista ai microfoni del Corriere della Sera.

Nel corso di questa chiacchierata ha regalato molti spunti d’interesse: dal suo giudizio sulla nuova musica italiana ai problemi alle corde vocali che lo hanno fatto soffrire negli ultimi mesi. Ecco le sue dichiarazioni.

Eros Ramazzotti: le dichiarazioni sulla trap e la musica italiana

La musica italiana attuale attira l’attenzione di un grande ‘vecchio’ come Ramazzotti, tra gli artisti più amati al mondo. Tra i giovani promosso Ultimo: “Una grande persona e un grande artista che ha 23 anni sa già stare sul palco come un 50enne. In questi dieci anni è l’unico che mi ha dato qualcosa, sta riportando la gente verso il pop rock“. Tuttavia, non sono mancate parole d’elogio anche per altri due artisti, Coez e Calcutta.

Parole più dure, invece, sulla trap, una musica che proprio non sembra poter aspirare ad entrare nelle playlist di Eros: “Mi fa paura. Danno esempi sbagliati e c’è troppa violenza nelle canzoni. Vero che la realtà che descrivono è quella che è, ma bisogna essere positivi e pesare bene le parole. Manca uno che bestemmia e siamo a posto…“.



Eros Ramazzotti

Eros Ramazzotti è single?

Tra i tanti temi toccati c’è anche l’operazione alle corde vocali, dopo i problemi avuti negli scorsi mesi: “Non ho avuto paura. Sento il mio corpo, mi conosco bene. Adesso la voce è migliorata“.

Ma ovviamente non può mancare un passaggio sulla sua vita privata, dopo la rottura con Marica Pellegrinelli: “Sono orgogliosamente single, ma se saluto una fan a Lubiana o mando un sms alla nuova miss Italia qualcuno si inventa chissà che storia. So di essere nell’occhio del ciclone, ma non c’è freno allo schifo del gossip“.

Di seguito il video di Per le strade una canzone: