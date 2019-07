Al lavoro, fra i gazebo allestiti attorno al quartier generale della kermesse, la Borgata 8 dicembre, circa 600 persone tra cui 300 della cosiddetta ‘ciurma’, giovani volontari in arrivo dall’Italia e dall’estero, alcuni dei quali migranti, che si sono offerti di ‘donare’ la loro opera per la riuscita della manifestazione. Circa 200, invece, i militanti che per quattro giorni nelle ‘Cucine resistenti’ prepareranno i pasti per i partecipanti al festival. “Dal 1996 cucino per il Movimento No Tav – racconta Ermelinda, educatrice 57enne di Bussoleno – perché mi piace collaborare con chi si batte per salvare il territorio e anche quest’anno siamo qui per far conoscere le nostre ragioni e ribadire il no a un buco che vogliono fare partendo dalla Valsusa fino alla Francia che porta dal nulla al nulla”.

