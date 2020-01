Ermal Meta, nuove canzoni in arrivo: il cantante ha annunciato ai propri fan di essere in studio di registrazione.

Ci sarà anche Ermal Meta tra i grandi protagonisti della musica italiana in questo 2020 e, con tutta probabilità, anche nel 2021. Lo ha annunciato lo stesso cantautore di origine albanese, pubblicando su Twitter una sua fotografia mentre è al lavoro in studio di registrazione per dar vita alle sue nuove canzoni.

Un annuncio che ha subito eccitato la fantasia dei suoi fan, in trepidante attesa per il suo primo tour nei palazzetti annunciato nelle scorse settimane. Un tour che probabilmente servirà per presentare il suo prossimo album.

Ermal Meta, nuove canzoni in arrivo

Barba incolta (ma piuttosto curata), capello mosso e sbarazzino, aria stanca ma soddisfatta. La foto pubblicata da Ermal non lascia spazio a dubbi: l’artista sta gettando anima e corpo nella registrazione delle sue nuove canzoni.

Ironizzando, il lupo di Fier ha scritto: “Sono vivo!“. Il tutto accompagnato da tre hashtag significativi: work in progress, start, canzoni nuove. Ecco il tweet che ha fatto impazzire la sua affettuosa fanbase:

Ermal Meta: dal nuovo album al tour

Con tutta probabilità nei prossimi mesi l’artista vincitore di Sanremo 2018 con Fabrizio Moro pubblicherà un nuovo album, promosso con il tour nei palazzetti già annunciato per il 2021.

Un tour che prenderà il via il 3 marzo del prossimo anno dal PalaInvent di Jesolo e che farà tappa al Forum di Assago, al Palaflorio di Bari, al PalaAlpitour di Torino, al Nelson Mandela Forum di Firenze, al Palazzo dello Sport di Roma e all’Arena di Casalecchio di Reno.

Prima di allora però potrebbero arrivare tante altre sorprese per i fan di Ermal. Sicuramente un nuovo singolo (e forse anche più). Ma non stupirebbe una sua nuova partecipazione al Festival di Sanremo, visto che febbraio 2021 è un mese teoricamente libero. Per ora però è ancora molto presto… Staremo a vedere.