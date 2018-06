In questi mesi molte fan di Ermal Meta e Fabrizio Moro hanno ironizzato e ipotizzato una relazione amorosa tra i due cantanti.

Tweet, post su Instagram, battute e centinaia di fotomontaggi, Ermal ha sempre preso bene la cosa e in almeno due occasioni c’ha riso sopra (qui e qui).

Ieri però il cantante ha perso la pazienza e dopo l’ennesimo lavoro di Photoshop ha sclerato con un sano: “Avete rotto il ca**o“.

Ermal ha sempre specificato di non sentirsi offeso da questi fotomontaggi e che l’omosessualità non è qualcosa da cui difendersi, quindi la frase credo fosse rivolta piuttosto all’ossessione di certe fan per questa storia che non c’è.

“Avete rotto il cazzo”. Date un smm a quest’uomo ✋🏻 pic.twitter.com/ogt0DqQ7Xs — Giulio Pasqui (@GPasqui) 9 giugno 2018