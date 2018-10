Dopo il successo della tournée estiva, Ermal Meta torna in tour nel 2019 nei teatri delle maggiori città italiane.

Ermal Meta non si ferma più. Dopo il trionfo a Sanremo nel 2017 con Fabrizio Moro e il successivo fortunatissimo tour estivo, il cantautore di origine albanese è pronto a una nuova serie di concerti in giro per l’Italia. Stavolta, però, nei teatri, e con l’accompagnamento degli GnuQuartet, una band che in passato ha avuto modo di esibirsi con altri grandi della musica italiana, come gli Afterhours.

Ermal Meta a teatro

Sono state finora fissate sedici date per la nuova tournée teatrale di Ermal Meta. Si partirà il 2 febbraio dal Teatro degli Arcimboldi di Milano, per finire il 24 marzo al Teatro Colosseo di Torino. I biglietti sono disponibili dal 22 ottobre. La scelta dei teatri, ha spiegato il cantautore, è dovuta alla volontà di esibizioni più intime rispetto a quelle dei palazzetti. E la decisione di suonare con lo GnuQuartet è dovuta al loro talento.

Chi sono gli GnuQuartet? Raffaele Rebaudengo alla viola, Francesca Rapetti al flauto, Roberto Izzo al violino e Steano Cabrera al violoncello. Quattro musicisti specializzati nella fusione di jazz, pop e rock con una strumentazione insolita.

Ermal Meta in tour nel 2019: tutte le date

Mentre il quartetto sta già lavorando sui nuovi arrangiamenti dei brani più importanti della carriera di Meta, il cantautore è impegnato nella scelta della scaletta, che sarà composta da trenta brani in vesti inedite. Forse potrebbero trovare spazio anche un paio di cover di band famose.

Di seguito il calendario con tutte le date fino ad oggi fissate:

– 2 febbraio al Teatro degli Arcimboldi di Milano

– 4 febbraio al Teatro Bellini di Napoli

– 5 febbraio al Teatro Massimo di Pescara

– 11 febbraio al Teatro Metropolitan di Catania

– 12 febbraio al Teatro Al Massimo di Palermo

– 15 febbraio al Teatro Valli di Reggio Emilia

– 16 febbraio all’Auditorium Santa Chiara di Trento

– 25 febbraio alla Sala Santa Cecilia di Roma

– 6 marzo al Teatro Petruzelli di Bari

– 8 marzo al Teatro Verdi di Montecatini Terme (PT)

– 9 marzo al Teatro Lyrick di Assisi (PG)

– 12 marzo al Teatro Goldoni di Venezia

– 18 marzo al Teatro Rossetti di Trieste

– 20 marzo al Palazzo dei Congressi di Lugano

– 23 marzo al Teatro Carlo Felice di Genova

– 24 marzo al Teatro Colosseo di Torino

Nel video il nuovo singolo di Ermal Meta, 9 primavere: