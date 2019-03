Ermal Meta suonerà a Trezzo sull’Adda a pochi giorni dal concerto del 20 aprile al Mediolanum Forum di Assago: data e biglietti.

Grande annuncio da parte di Ermal Meta. Il cantautore di origini albanesi sarà protagonista di un evento speciale al Live Music Club di Trezzo sull’Adda, in provincia di Milano. Una vera e propria anteprima di quello che sarà lo show del 20 aprile al Mediolanum Forum di Assago.

Una notizia straordinaria per tutti i fan del cantante di Ragazza paradiso, che ha spiegato i motivi di questa data speciale, inizialmente non prevista dal calendario dei suoi concerti. Ecco le sue parole.

Ermal Meta: date e biglietti dei concerti

L’evento speciale di Trezzo sull’Adda andrà in scena il 4 aprile 2019 al Live Music Club. Le prevendite dei biglietti per il concerto aprono il 26 marzo 2019. “Sarà una sorta di aspettando il Forum, un’anteprima insomma“, ha affermato Ermal in un video pubblicato su Instagram. Nella stessa clip l’artista ha anche accennato un live voce e chitarra di Un pezzo di cielo in più, canzone della sua vecchia band, La fame di Camilla.

Ecco il post di Ermal Meta:

Il live di Ermal a Trezzo sull’Adda

Il motivo di questo evento speciale è semplice. Molti fan hanno fatto notare a Ermal che lo show al Forum era stato organizzato a ridosso della Pasqua, e quindi non sarebbe stato possibile per loro esserci.

L’artista ha quindi deciso di regalare agli altri fan milanesi una data alternativa: “Sarà qualcosa di davvero speciale. Mi piaceva ritornare in un club, in un’atmosfera che, da qui a 3 anni, non ho più vissuto. Volevo tornare dove ho iniziato“.

Il cantante di Fier ha quindi voluto ringraziare tutti per il successo del tour nei teatri, che si è concluso il 25 marzo a Torino con una serie di sold out incredibile. La conferma di un successo che ha origini lontane e che sembra destinato a durare ancora a lungo.