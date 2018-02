Già a Sanremo e soprattutto durante l’ospitata a C’è Posta Per Te, molti fan hanno iniziato a fantasticare su una relazione sentimentale tra Ermal Meta e Fabrizio Moro.

Qualcuno l’ha buttata sullo scherzo, altri hanno dato il via ad una vera e propria ship.

Ieri sera Ermal ha notato la cosa e c’ha scherzato sopra (così si fa).

Ship a parte, sono stato cieco per anni, solo al Festival mi sono reso conto di quanto sia belloccio Fabrizio…

#MetaMoro is the wholesome ship that italian bandom deserved 😭♥️

fabrizio: ‘the best thing about this festival was- i think i never told him- but i found a friend.’

ermal: kisses his cheek giggling

y’all deserve to listen to their powerful political song and stan them ! pic.twitter.com/T11RSyf4b1

— reylo trash jude (@transkywaIlker) 11 febbraio 2018