Se sei un fan di Ermal Meta oltre a ricordarti di salutarlo e domandargli come sta prima di chiedere una foto, ricorda anche di non registrate il suo concerto per poi metterlo online, altrimenti può arrabbiarsi.

Poco fa, infatti, il cantante ha pubblicato un tweet in cui si scaglia contro coloro che registrano un video di ogni canzone e poi lo pubblicano online. Il motivo? Perché gli altri fan che hanno già acquistato un biglietto potrebbero in qualche modo “rovinarsi la sorpresa”.

“Amo questo entusiasmo e ti ringrazio di vero cuore, ma fai un favore a Mario che verrà all’ultima data di questo tour. Non postare video di ogni canzone altrimenti Mario che l’ha comprato a fare un biglietto? Dai dai dai”

Nonostante Ermal Meta abbia dei fan davvero attenti, questa volta il cantante è stato bacchettato dato che molti gli hanno sottolineato che questi video servono a tutti coloro che non hanno potuto acquistare il biglietto.



…e invece di ringraziare chi va ai suoi concerti…