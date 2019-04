Erica Piamonte nei giorni scorsi ha fatto coming out al Grande Fratello svelando la propria bisessualità e questa mattina, parlando con Cristian Imparato, ha confessato di non essere dichiarata in famiglia perché convinta che i suoi non l’accetterebbero.

“Io non devo aver paura di essere giudicata perché non c’è niente di cui io mi debba vergognare. Tu Cristian sei fortunato perché i tuoi genitori lo sanno e ti accettano, io ti invidio, io ho il problema opposto perché sono convinta che mio babbo per molte cose di me si sotterra e questa cosa mi fa morire. Lui mi vorrebbe cambiata in tutto, ne sono convinta. Io sono convinta che lui per me si ammazzerebbe e non mi ha mai fatto mancare niente, ma io non sono la figlia che lui si immaginava, io sono l’opposto di quello che avrebbe voluto. La figlia che loro vogliono è mia sorella. Il fatto che non mi accettino mi fa morire, per questo dico che la cosa più importante è che i tuoi genitori ti amino”.

Erica ha poi rivelato a Cristian di aver avuto una fidanzata in passato, ma di averla tenuta nascosta:

“Io sono bisessuale ed a loro non gliel’ho mai detto. Ho avuto una fidanzata ma secondo te gliel’ho detto a mio babbo? No, perché so già che non mi avrebbe detto niente ed il fatto che non mi avrebbe detto niente per me sarebbe stata una sconfitta. Io non mi accontento dell’indifferenza, vorrei la felicità. Che sono bisessuale lo sa solo mia sorella. Io quando avevo questa fidanzata vivevo con alcune mie amiche e quindi lei veniva a casa nostra. Io avevo un’amica che mi ha detto ‘guarda, mi dispiace ma io non voglio vedere nulla‘. Ovvio che io poi non glielo dica ai miei, perché una risposta così a me ha fatto morire. Io mi devo sentire diversa perché? Perché io con delle persone che conosco da un minuto posso sentirmi libera di dire le mie cose e mi capiscono e con i miei no?”

La toscana ha paura di non essere accettata dalla famiglia:

“Loro secondo me non mi accettano per come sono. Sicuramente mi vogliono bene ma so che li deludo in continuazione. Io non ho il loro appoggio, purtroppo. Non vedo l’ora di avere un figlio perché ho tanto amore da dare, so che sarò una mamma stupenda, ma non so se loro lo pensano”.

Il Grande Fratello riuscirà a far riappacificare Erica con i genitori?