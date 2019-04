A distanza di un giorno dal coming out di Cristian Imparato che ha risposto in maniera affermativa ad una domanda diretta di Kikò Nalli (che gli aveva appunto chiesto se fosse omosessuale), un altro concorrente ha deciso di rivelare il proprio orientamento sessuale tramite un gioco. Questa volta però non si tratta di un uomo, bensì di una donna: Erica Piamonte, la fiorentina attualmente al televoto con Audrey Chabloz.

Erica, nella giornata di ieri, alla domanda “Sei mai stata attratta da qualcuno del tuo stesso sesso?” ha risposto affermativamente: “A me garbano uomini e donne. Però ho una visione tradizionalista, cioè se mi immagino fidanzata mi immagino fidanzata con un uomo, però a me piacciono anche le donne. So però che la mia famiglia sarà con un uomo, le donne mi piacciono e basta“.

Un discorso a mio avviso un po’ infantile perché l’amore quando arriva non avverte e se dovesse innamorarsi di una donna i bei discorsi del ‘mi immagino fidanzata solo con uomini‘ non starebbero più in piedi. Magari dice così perché in passato ha avuto infatuazioni solo per ragazzi, probabile.

Il coming out della Piamonte, comunque, non ha scalfito gli altri ragazzi e solo Daniele ha replicato: “Beata te, ne hai di più! Abbiamo sbagliato quindi domanda con te, è ‘Che ragazza ti piace della casa?’“.

Ecco il video:

