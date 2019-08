Martedì sera Erica Piamonte si è sentita male e dopo qualche ora ha deciso di farsi portare in ospedale. L’ex gieffina ha lamentato dei dolori atroci allo stomaco. Anche dopo aver ricevuto le cure dei medici, la ragazza ha continuato a dire di stare malissimo.

Erica adesso è tornata a casa, ma ha rivelato di stare sempre male (la causa pare sia il forte stress).

“Oggi, a tratti, sto un pochino meglio, ma non sto bene. Chiaramente devo avere pazienza. La cura è lunga e devo fare la dieta per un mese (Mi do uno sparo)”