Erica e Gaetano stavano insieme? Sono bastate due coccole e qualche nottata insieme per creare un fan club di questa “coppia”? A quanto pare sì, visto che centinaia di persone hanno chiesto alla bella fiorentina come mai non si faccia vedere con Gaetano e se con lui sia già finita.

L’ex concorrente del Grande Fratello ha smentito la rottura, ma ha aggiunto di non essere ancora riuscita a vedere Gaetano.

“Ragazzi, per quanto riguarda Gaetano, la situazione è che dopo la finale non siamo riusciti a vederci, anche se ci siamo sentiti ovviamente! Quindi non è successo niente per poter trarre conclusioni affrettate, come purtroppo è stato fatto da alcuni. Non ci sono rotture o altro. Attendere, prego”.

Questo fino a ieri notte, quando alla festa del Grande Fratello i due si sono rivisti dopo aver passato settimane lontani. Non voglio fare il maligno, ma – come dice Super Simo – secondo me questi due insieme dureranno quanto un gatto in tangenziale.



Ma Erica e Gaetano? Non si parlano più ? #GF16 — Smalldoll (@Smalldoll13) 13 giugno 2019

ma Gaetano ed Erica non si son calcolati ieri?🤣 #gf16 — Come back september (@TheDrugsLikeMe) 14 giugno 2019