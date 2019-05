Al Grande Fratello è nata una nuova coppia formata da Erica Piamonte e Gaetano Arena che – dopo averci provato rispettivamente con Gennaro Lillio e Martina Nasoni (ed aver ricevuto due pali in faccia) – si sono consolati fra loro.

I due si sono baciati (più volte) durante la notte, come confessato da Erica a Gianmarco.

“Mi ha sbaciucchiato stanotte, tutti baci a stampo, voleva infilarmi la lingua ma mi sono allontanata. Eravamo sotto la coperta. Gennaro non mi piace più, mi piaceva solo fisicamente perché a me piacciono alti e pieni, ma non mi piace mentalmente. Gaetano mi piace fisicamente per lo sguardo e la voce, però mi fa inca**e perché non mi capisce”.