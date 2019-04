Erica e Francesca al Grande Fratello si sono di nuovo baciate e questa volta non è stata come penitenza durante il gioco della bottiglia, bensì durante una festa texana organizzata dagli autori.

Complice qualche bottiglia di vino in più, le due si sono cercate tutta la sera, hanno ballato insieme ed in più occasioni si sono scambiate dei teneri baci (con la lingua, of course) davanti tutti.

L’ultimo bacio, quello più intenso in giardino, avrebbe fatto esclamare alla De Andrè “Erica vai via perché non ce la faccio, vai via. Erica te lo giuro se continui finiamo a letto insieme“.

Se la toscana è single (ed ha messo gli occhi sulla De Andrè da quando è entrata), Francesca è felicemente fidanzata con un ragazzo che l’aspetta fuori. Come reagirà di fronte a questa serie di baci fra la sua lei ed Erica? Vi ricordo che Francesca De Andrè è apertamente bisessuale dal 2012, quando confermò una relazione con la modella Chiara Giorgianni.

Francesca De André, il coming out nel 2012

“Se io e Giorgia siamo una coppia? E’ stata una cosa inaspettata, difficile anche per noi capire, stiamo vivendo un rapporto importante. Non c’è solo sess0, ma anche amore, comprensione e tenerezza. Prima ci sono sempre piaciuti gli uomini, quindi non ci piace essere ritenute lesbiche. Ed è troppo presto per mettere etichette. Ci siamo incontrate in un locale. Una sera, rimaste sole a casa sua, è successo tutto. Ci stuzzicavamo da giorni e l’alcol ha sciolto le inibizioni. Poi non potevamo fare a meno di baciarci e accarezzarci. Quando ci siamo accorte di essere fotografate, abbiamo voluto raccontare la verità. Non c’è nessuna strategia di pubblicità: avrei potuto mettermi d’accordo con qualche ex gieffino!”