Erica e Francesca si sono baciate (di nuovo!) al Grande Fratello di Barbara d’Urso, ma questa volta non è stato un bacino a stampo come qualche giorno fa, bensì un vero bacio con tanto di lingua.

Anche questa volta, purtroppo, nessun retroscena romantico: le due si sono baciate al gioco ‘Obbligo o Verità’ su indicazione di Valentina Vignali che aveva chiesto alla toscana di dare un bacio alla De Andrè sulla bocca.

“Un bacio a Francesca? Oh ragazzi no! Ragazzi no!” ha detto Erica ridendo, “Il sogno tuo!” ha commentato ironicamente Kikò, alludendo ad una confessione della toscana che etichettava la De Andrè come la sua donna ideale della casa.

“La mia ex è piatta, è una ragazza molto carina ma molto maschiaccio. Quando viene a trovarmi in negozio (Erica fa la commessa in un negozio di intimo, ndr), le dico sempre di provarsi qualche costume molto femminile e lei tutte le volte mi manda a fancu*o perché è molto maschiaccio, si veste larga, ha i capelli corti, si trucca solo con la matita nera. A me la ragazza piace o a maschiaccio che si vede che è lesbica oppure tipo la Francy (Francesca De Andrè, ndr), non mi garbano le bellezze raffinate tipo una biondina con gli occhi azzurri, non mi attira”.

Erica e Francesca mi piacciono molto, ma se vogliono diventare le nuove Sarah Nile e Veronica Ciardi ne devono mangiare di cereali sottomarca (o di fagioli).



Ecco il video: