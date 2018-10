Nuovi concerti per Eric Clapton nel 2019: annunciate tre date alla Royal Albert Hall di Londra.

Proprio non vuole saperne di appendere la chitarra al chiodo, Eric Clapton. L’immenso cantautore e chitarrista britannico ha infatti annunciato tre nuovi appuntamenti dal vivo per il 2019 a Londra, in una location non banale: la Royal Albert Hall, storica sede londinese, tra le sale da concerto più importanti della città e dell’intero Regno Unito.

Eric Clapton, altri tre live nel 2019

Una notizia molto attesa dagli amanti della musica, oltre che dai fan storici di Slowhand. Dopo l’esibizione del luglio 2018 al British Summer Time Festival in molti infatti temevano di non poter più avere la possibilità di ammirare il cantautore dal vivo in Europa. Gli ultimi concerti annunciati erano stati quelli del 6 e del 7 ottobre 2018 al Madison Square Garden di New York.

D’altronde, Clapton ha più volte annunciato negli ultimi tempi di aver intenzione di abbandonare le esibizioni per colpa della neuropatia periferica che lo ha colpito nel 2016. Ma l’addio è stato per il momento sventato: il grande Eric si esibirà infatti alla Royal Albert Hall di Londra il 13, 15 e 16 maggio 2019. Con lui sul palco ci sarà la band composta da Chris Stainton, Nathan East, Doyle Bramhall e Sonny Emory.

Eric Clapton, Happy Xmas: l’ultimo album in studio?

Tra l’altro, il 12 ottobre 2018 è uscito l’ultimo lavoro in studio del cantautore britannico, il ventiseiesimo della sua carriera da solista, a due anni di distanza dall’ultimo, I Still Do del 2016. Si intitola Happy Xmas, ed è il primo di Slowhand totalmente dedicato alle festività natalizie. Al suo interno è presente anche un brano totalmente inedito, For Love On Christmas Day. Ma non mancano rielaborazioni straordinarie dei grandi classici natalizi: da White Christmas a Silent Night, passando per una Jingle Bells in versione progressive house, dedicata alla memoria del dj Avicii, scomparso il 20 aprile 2018.

Nel video ascoltiamo l’originale (e quasi irriconoscibile) Jingle Bells di Eric Clapton:

FONTE FOTO: https://www.facebook.com/ericclaptonitalia/photos/