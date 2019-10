Permessi premio anche senza collaborazione con la giustizia purché ci siano elementi che escludono collegamenti con la criminalità organizzata. Lo ha stabilito la Corte costituzionale che si è riunita oggi in camera di consiglio per esaminare le questioni sollevate dalla Corte di Cassazione e dal Tribunale di sorveglianza di Perugia sulla legittimità dell’articolo 4 bis, comma 1, dell’Ordinamento penitenziario là dove impedisce che per i reati in esso indicati siano concessi permessi premio ai condannati che non collaborano con la giustizia. In entrambi i casi, si trattava di due persone condannate all’ergastolo per delitti di mafia.

