“La Corte dei diritti umani di Strasburgo codifica un principio per l’Italia che in passato ha riguardato anche altri Paesi: l’ergastolo senza prospettiva di rilascio viola l’articolo 3 della Convenzione che vieta la tortura” dice all’Adnkronos Patrizio Gonnella, presidente di Antigone. “Siamo totalmente d’accordo sul fatto che ci deve essere sempre una prospettiva di rilascio. E chiunque oggi dica che adesso si introduce un automatismo nell’uscita, afferma qualcosa non corrispondente al vero. Non c’è alcun allarme sociale. Sostenere che i mafiosi adesso escono dal carcere, significa non fidarsi dei giudici”.

