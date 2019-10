– Anche il secondo ceppo del virus della polio, quello contrassegnato con il numero 2, è stato eradicato ufficialmente, e ora resta solo il tipo 1 da sconfiggere. Lo ha annunciato oggi l’Oms, in coincidenza con il World Polio Day. I sintomi dei 3 ceppi, sottolinea il comunicato dell’Organizzazione, sono identici, ma le differenze genetiche e virologiche li fanno comportare come tre virus separati, da combattere singolarmente. Ora resta solo il tipo 1, che è endemico solo in Afghanistan e Pakistan e di cui sono stati registrati 88 casi dall’inizio dell’anno nei due paesi.