La partecipazione di Er Faina a Temptation Island Vip continua a far discutere. Al web (e non solo) non è piaciuta la scelta della redazione di inserire questo discutibile personaggio nel cast del reality di Maria De Filippi. Anche alcuni “vip” hanno avuto da ridere, tra i quali un ex protagonista di Temptation Island, Francesco Chiofalo.

“Cosa penso su Er Faina? Penso che è venduto, una delusione d’uomo. Cioè, nel senso, lui ha sempre criticato la televisione italiana facendo credere che non gliene fregasse nulla della popolarità e dei follower perché lui è un uomo di sani principi a cui non interessa nulla di tutto questo. Diceva queste cose strumentalizzandole per prendere follower, visibilità e prendere consensi ma in realtà lui queste cose non le pensava. Quello che voleva lui era la visibilità, per 4 follower venderebbe la madre. Ha detto che lui la sua ragazza neanche la taggava nelle foto, l’aveva scelta non famosa e addirittura l’ha scritto sotto ad un post, perché a lui della tv e della notorietà non interessa. Perché lui è Er Faina. Invece appena gli propongono di fare tv, improvvisamente si dimentica di quello che ha detto per 10 anni e per 4 spicci e un po’ di tv si è venduto lui ed ha venduto pure la ragazza”.