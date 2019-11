In passato Er Faina ha attaccato ripetutamente la comunità LGBT e insultato molti personaggi famosi, ma è comunque finito a Temptation Island “Vip”. Adesso però arriva una forte testimonianza di Giulia Giannini, che prima si chiamava Marco e faceva parte dei Boys di Mara Venier a Domenica In 2006.

La ragazza ha rilasciato un’intervista a Nuovo ed ha rivelato di aver passato una notte con Er Faina, quando lui era già fidanzato. Giulia non sopporta che uno come Damiano abbia più volte sputato veleno sui Pride e sulle famiglie arcobaleno, ma che in privato abbia dimostrato poca coerenza.

“Ho conosciuto Damiano Coccia. Il signorino ha parlato male delle famiglie arcobaleno, ma è venuto a letto con me. Alla fine mi ha lasciata nella camera di un albergo dicendomi che doveva andare dalla sua fidanzata. Se sono certa di questa affermazione? Assolutamente sì. E credo che ai tempi stesse già con Sharon Macri.

Mi spiace che dica quelle cose delle famiglie gay. I personaggi come lui potrebbero cambiare la mentalità di tanti.

Ci siamo conosciuti su facebook, lui si è autoinvitato a casa mia per prendere un caffè. Ho ancora i messaggi. Tra l’altro mi trovavo in un bed and breakfast, forse lui pensava che fosse un’abitazione privata. C’erano le telecamere. Io ho tenuto la chat e il numero. Pensavo che Damiano fosse più intelligente. Dicendo quelle cose sulle coppie di fatto e le famiglie gay mi ha fatto arrabbiare.

Tante cose dovrebbero cambiare. Manca il coraggio. Molti hanno paura dei pregiudizi. Senza qualcuno che ci mette la faccia non potremmo neanche camminare mano nella mano. Le reti tv ad esempio dovrebbero mostrare di più noi transessuali. Sappiamo lavorare, amare e parlare. Una famiglia può anche essere composta da una ragazza trans e un ragazzo etero.”

Per adesso Er Faina non ha replicato alle parole di Giulia.

Che abbia improvvisamente perso la lingua?