Il programma

Quella in programma all’ippodromo di San Rossore dal 16 al 20 settembre sarà la quinta edizione di ‘Toscana Endurance Lifestyle’, ospitata in una delle location ricca di storia e particolarmente legata alle discipline equestri. I grandi spazi a ridosso della città di Pisa, meritevoli da secoli dell’appellativo di ‘paese dei cavalli’, sono diventati anche ‘casa dell’endurance’ e lo saranno anche quest’anno in occasione dell’evento più importante del 2019 a livello mondiale, che propone tre gare di altissimo livello.

Il programma di Toscana Endurance Lifestyle 2019 prevede mercoledì 18 settembre il FEI Meydan World Endurance Championship YJ, l’atteso Campionato mondiale young riders e junior riservato ai migliori cavalieri Under 21, giovedì 19 settembre l’HH Sheikh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum Italy Endurance Festival, tappa italiana delle sole due previste in Europa (l’altra si è svolta il 18 agosto in Inghilterra,

all’indomani del Campionato europeo senior vinto dall’Italiana Costanza Laliscia) dell’appuntamento

promosso sotto l’egida di Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vicepresidente e primo ministro degli Emirati Arabi Uniti e governatore di Dubai, mentre venerdì 20 sarà il giorno del FEI Meydan World Endurance Championship YH, il prestigioso Campionato mondiale giovani cavalli in cui si confronteranno i migliori soggetti di 7 anni. E’ la prima volta che un trittico di tale livello viene ospitato in un’unica location, a conferma di quanto l’ippodromo di San Rossore e l’organizzazione di sistemaeventi.it garantiscano certezze e punti di forza nell’ambito dell’affermazione e nella diffusione dell’endurance a livello mondiale. Un progetto di grande respiro, condiviso con la Federazione equestre internazionale e sposato in pieno da due main sponsor di caratura mondiale come Meydan e Azizi Developments.

Percorso di 120 km

Le tre gare previste dal programma di Toscana Endurance Lifestyle 2019 si svilupperanno lungo un percorso di 120 chilometri, con partenza, arrivo e controlli intermedi all’ippodromo di San Rossore. Il tracciato è stato individuato su terreni che alternano sterrati a campi in erba e sabbia, garantendo la massima sicurezza e l’assoluto benessere dei cavalli grazie alla presenza di consistenti tratti in ombra. Condizioni ottimali, arricchite ulteriormente dalle strutture già esistenti all’ippodromo di San Rossore e nel Villaggio internazionale che verrà realizzato all’interno dello storico ovale dedicato al galoppo, una cittadella dell’endurance pensata per essere il cuore dell’evento, a cominciare dalla cerimonia d’apertura di lunedì 16 settembre alle 19,30. Sarà qui che Toscana Endurance Lifestyle 2019 svilupperà anche tutte le potenzialità legate al networking, all’interazione fra grande evento e territorio, nonché all’incontro fra popoli e culture diverse.