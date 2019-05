“Il nostro grazie va agli atleti che ci regalano uno spettacolo emozionante, ma anche a chi, con tenacia, ha voluto portare all’attenzione del pubblico internazionale Roma e l’Italia da una prospettiva inconsueta: lo sport equestre. Uno sport dove vince chi riesce a coniugare le competenze tecniche con una forte dinamica di squadra. Elementi che applichiamo anche in Intesa Sanpaolo e che ci permettono di essere leader tra le banche in Italia e tra le più solide in Europa”. Così Carlo Messina, il Ceo di Intesa Sanpaolo in occasione della consegna della Coppa delle Nazioni Intesa Sanpaolo alla Svezia, primo classificato. Questo, rileva, è il quarto anno in cui Intesa Sanpaolo è main partner del Coni e della Fise nel sostenere Il Concorso Ippico Internazionale Ufficiale (Csio) di Roma – Piazza di Siena, giunto alla sua 87esima edizione.

