Costanza

Trionfo su uno dei tracciati più famosi

Laliscia vince la medaglia d’oro ai Campionati Europei di Endurance in corso di svolgimento a Euston Park in Gran Bretagna. Un successo storico per l’Italia che interrompe lo strapotere spagnolo. La vittoria arriva al termine di un’eccellente strategia di gara per la 19enne amazzone del Fuxia Team che, in sella a Sacha El Kandhaar, dal primo al quinto anello mantiene la seconda posizione, per poi sferrare l’attacco finale nell’ultimo giro. Concludendo la sua gara all’eccellente media oraria di 22,47 km/h.

Costanza Laliscia riporta in Italia un titolo che mancava dal 18 anni. Il trionfo della 19enne amazzone perugina del Fuxiateam ha preso forma termine di una gara molto difficile, alla quale hanno preso parte 63 binomi in rappresentanza di 20 nazioni, che si sono confrontati su uno dei tracciati più famosi dell’endurance mondiale. E’ qui che Costanza Laliscia si è resa protagonista di un capolavoro tecnico grazie alla sua capacità di gestire al meglio la forza del castrone grigio di 13 anni delle F3 Stables, unito allo spiccato senso tattico che nell’ultimo dei sei giri in programma (la gara si è svolta sulla tradizionale distanza di 160 chilometri) l’ha vista prodursi nell’allungo decisivo che ha impedito alla spagnola Paula Muntala Sanchez, campionessa europea junior nel 2016, di rientrare per giocarsi il primo posto. La medaglia d’oro è andata invece a Costanza, che ha nobilitato nel modo migliore il testimone ricevuto da papà Gianluca – campione mondiale a squadre a Dubai nel 2005 – presentandosi sul traguardo con Sacha El Kandhaar con 45? di margine sulla Muntala Sanchez e 28’32” sull’altro spagnolo Jaume Punti Dachs, campione mondiale 2016, in gara con Echo Falls. La prova a squadre è stata vinta dalla Spagna, che ha preceduto Francia e Germania.

“Impossibile descrivere la mia gioia”

“E’ impossibile descrivere la gioia che sto provando – ha commentato Costanza – perché è una gioia immensa conquistare una vittoria del genere confrontandosi con i binomi più forti ed esperti d’Europa. Nulla sarebbe stato possibile, però, senza un cavallo straordinario come Sacha El Kandhaar che dal primo all’ultimo chilometro ha dimostrato di volere questa medaglia d’oro quanto me. Il mio grazie va quindi a F3 Stables, al Fuxiateam e alla Nazionale italiana per il supporto che ci hanno dato”. Orgoglio e soddisfazione massimi anche da parte del presidente della Fise, Marco Di Paola, che si è complimentato personalmente con Costanza, protagonista di una vittoria destinata a restare negli annali della Federazione Italiana Sport Equestri.