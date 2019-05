“Per Piazza di Siena questi sono gli anni del rinascimento. Nel 2017, quando abbiamo preso in mano il concorso, i conti erano in rosso per 800mila euro, che venivano tolti allo sport italiano. Quest’anno, dopo aver portato i costi complessivi a 3 milioni, chiuderemo in attivo, anche per la crescita del numero e del livello degli sponsor”. Fa leva sui conti Marco Di Paola, presidente della Federazione Italiana Sport Equestri, per tracciare un primo bilancio dell’87a edizione del concorso ippico internazionale, che sta richiamando a Villa Borghese un interesse e una partecipazione degni di un passato che sembrava sepolto.

