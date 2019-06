Le piccole e medie imprese italiane sono sensibili al tema dell”equal pay’ e plaudono alla proposta di legge (n. 522) presentata alla Camera dei deputati e volta a favorire il superamento del divario retributivo tra donne e uomini. Negli scorsi mesi, una survey effettuata in Europa da Littler, il più grande studio al mondo che si occupa di diritto del lavoro, intervistando 800 direttori del personale, aveva, infatti, evidenziato come soprattutto in Italia il tema del gender pay equity fosse prioritario, con un 52% delle aziende che riteneva non più rimandabile l’introduzione di leggi per i gap salariali tra uomini e donne.

Fonte