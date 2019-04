C’E’ preoccupazione fra i medici riuniti a Vienna al congresso Easl delle malattie epatiche per quella che definiscono “un epidemia difra i giovani europei”. Un problema che nel tempo potrebbe peggiorare, anche a causa degli stili di vita dei ragazzi, e che è legata all’aumento dei casi di obesità nella popolazione.

A esserne colpiti è anche un’importante percentuale di 24enni, a rischio di gravi problemi di salute con l’aumentare degli anni. Una situazione che potrebbe portarli dalla cirrosi al cancro del fegato.

I dati

L’allarme parte da una ricerca della Bristol University, nel Regno Unito, che hanno preso in esame i dati di oltre 4 mila giovanissimi arruolati in uno studio longitudinale che ha monitorato la salute di una coorte di bambini nati tra il 1991 e il 1992 ad Avon, in Inghilterra. Tutti a 18 anni sono stati sottoposti ad esami ecografici che hanno rivelato la presenza di fegato grasso non alcolico nel 2,5% del campione. Cinque anni dopo, un nuovo esame chiamato fibroscan ha scoperto che oltre il 20% presentava depositi di grasso nel fegato (steatosi). E la metà dei casi è stata classificata come grave. Non solo, gli esami hanno mostrato la presenza di fibrosi nel 2,4% dei casi.



“Siamo molto preoccupati di quello che abbiamo scoperto – spiega Kushala Abeysekera dell’University of Bristol, presentando il lavoro a Vienna – a soli 24 anni un giovane su cinque ha la steatosi e uno su 40 ha segni di fibrosi. E questo in un gruppo di persone giovani e asintomatiche”. I risultati dello studio “devono suggerire di alzare la guardia sul fegato grasso non alcolico nei giovani”.

Migliorare gli stili di vita dei ragazzi

Una preoccupazione che dovrebbe spingere le famiglie, spiegano i medici, a fare più attenzione allo stile di vita dei figli: prima di tutto l’alimentazione, ma anche la necessità di fare attività fisica. “Questi dati – commenta Philip Newsome, vice-segretario dell’European Association for the Study of the Liver – evidenziano lìimpatto di un ambiente obesogeno e il suo ruolo nello sviluppo del fegato grasso nella popolazione più giovane. Occorre un cambiamento nelle politiche pubbliche se vogliamo disinnescare questa bomba ad orologeria”, conclude.

L’Italia

Un problema che riguarda anche il nostro paese dove è in aumento il diabete e l’obesità. “Nei prossimi anni, anche In Italia – spiega Salvatore Petta drell’Associazione italiana per lo studio del fegato- Aisf – ci aspettiamao un aumento dei casi di pazienti giovani con il problema del fegato grasso. Non sarà più una malattia con pazienti 60enni, ma ad ammalarsi saranno molti 20enni”.