Sarà il nome d’arte che ha scelto (che non a caso è il suo cognome storpiato), sarà il colore della pelle o saranno quei versi in arabo che canta in Soldi, brano che gli ha permesso di vincere il Festival di Sanremo 2019 e infrangere numerosi record di vendita e di streaming, ma molti giornalisti sono tutt’ora convinti che Mahmood, al secolo Alessandro Mahmoud, sia egiziano.

Non c’è niente da fare, è così, è più forte di loro.

A niente sembrerebbe essere infatti servita la conferenza stampa post vittoria all’Ariston in cui il cantante ha dichiarato a chiare lettere “S O N O I T A L I A N O” perché tutt’ora qualcuno è convinto del contrario.

Mahmood non solo è nato in Italia ed ha frequentato tutte le scuole dell’obbligo del nostro paese, ma ha pure il sangue italiano perché sua mamma è nata in Sardegna. Eppure, nonostante questo, molti credono che sia africano. In Egitto, tra l’altro, Mahmood c’è stato solo due volte in estate per andare a trovare quel padre che lo ha abbandonato quando era piccolo e con cui i rapporti si sono totalmente interrotti. Insomma, al di là del ritornello martellante ‘volevi solo soldi, soldi, soldi, clap clap‘, qualcuno ha davvero capito il testo della canzone? A quanto pare no, considerando certe domande.

La giornalista in questione ha infatti chiesto al cantante:

“Cuba con Einar, Egitto con Mahmood: la forza delle proprie origini ti permettere di emerge. Cosa è che ti manca del tuo paese?”

Mahmood ha però risposto alla perfezione:

“Il mio paese è l’Italia, sai? Io sono nato qua e cresciuto qua, là sono andato solo due volte in estate”.

Ecco il video: