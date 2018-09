È

SOFOSBUVIR.questo il nome quasi impronunciabile del farmaco chiave per l’epatite C, sui cui la Gilead, la nota azienda farmaceutica americana, ha il monopolio. Ma secondo diversi gruppi della società civile, tra cui Medici senza Frontiere (Msf), Médecins du Monde (Mdm) e Just Treatment, si tratta di un brevetto ingiustificato che sta impedendo a milioni di persone in Europa di ricevere il trattamento di cui hanno bisogno.

Il 13 e il 14 settembre, l’Ufficio Brevetti Europeo (Epo) terrà un’udienza pubblica a Monaco per prendere una decisione sul caso. L’opposizione contro il monopolio Gilead sul farmaco è stata presentata in 17 paesi nel marzo 2017 da diverse organizzazioni mediche non governative e associazioni di pazienti, secondo le quali il farmaco non ha le caratteristiche richieste per essere considerato un’invenzione brevettabile dal punto di vista legale o scientifico. E la mattina del 13 settembre, sotto l’Ufficio Brevetti di Monaco, una manifestazione di piazza ribadirà questi messaggi.

• IL PREZZO ECCESSIVO

Cosa comporta avere il brevetto del farmaco? La questione è fortemente economica e solleva inevitabilmente problemi etici. In Europa, Gilead fa pagare fino a 43.000 euro per un trattamento di 12 settimane di Sofosbuvir per una persona. Nei paesi dove il farmaco non è brevettato, invece, la competizione tra i produttori di farmaci generici ha portato il prezzo del Sofosbuvir ad appena 52 euro per lo stesso trattamento. Una differenza, a dir poco, eclatante. Diversi studi hanno dimostrato che produrre il farmaco costa circa 0,50 euro per ogni pillola quotidiana.

Cosa succederebbe, dunque, se il brevetto venisse annullato? Sicuramente sarebbe un enorme passo avanti: si potrebbero produrre e importare versioni generiche e, quindi, economicamente accessibili di Sofosbuvir in Europa. E, in questo modo, proteggere i sistemi sanitari europei dall’ingiustificato onere economico dovuto al prezzo eccessivo imposto da Gilead.

Sono stati proprio i prezzi estremamente alti dei nuovi farmaci contro l’epatite C – definiti antivirali ad azione diretta (Dda) – a spingere le organizzazioni della società civile ad analizzare più attentamente la questione. Fino a contestare il monopolio e la legittimità di questi brevetti. “Le barriere economiche all’accesso ai farmaci e alle cure mediche sono diventate una sfida anche per paesi ad alto reddito in Europa, e poiché i brevetti ingiustificati sono la causa principale di questi prezzi eccessivi, è arrivato il momento di contestare anche in Europa i brevetti concessi immeritatamente” ha dichiarato Olivier Maguet, della campagna sui prezzi dei farmaci di Médecins du Monde.

“Revocare il brevetto Gilead porrebbe fine al monopolio di questa azienda farmaceutica in Europa e consentirebbe ai paesi europei di ottenere il Sofosbuvir da produttori di farmaci generici a prezzi accessibili. Sarebbe anche un segnale forte per altri paesi, perché si oppongano ai brevetti concessi senza che ne esistano le condizioni quando la salute e la sopravvivenza delle persone sono a rischio”, afferma Gaelle Krikorian, responsabile Policy della Campagna Medici Senza Frontiere per l’Accesso ai Farmaci.

Opposizioni contro i brevetti sul Sofosbuvir e altri antivirali diretti sono state presentate in diversi paesi, e importanti brevetti sul Sofosbuvir sono già stati respinti in Egitto, Cina e Ucraina. Altri paesi, come Argentina, Brasile, India, Russia e Tailandia, sono, invece, in attesa della decisione. Mentre i prezzi elevati imposti ai farmaci sono un problema ben noto in molte parti del mondo, oggi il prezzo eccessivo degli antivirali diretti ha, per la prima volta, portato l’attenzione dell’Europa sull’impatto che hanno i monopoli sia sui bilanci dei sistemi sanitari sia sull’accesso dei pazienti a molti altri farmaci essenziali.

• L’ACCESSO AI FARMACI

Il Sofosbuvir rappresenta la base della maggior parte delle combinazioni di trattamento per l’Epatite C, ma l’accesso ai nuovi trattamenti resta molto limitato a livello globale a causa dei prezzi troppo elevati. I governi e gli attori che curano i pazienti in molti paesi sono costretti, infatti, a razionare il trattamento e limitare l’accesso alla cura solo alle persone che hanno una forma avanzata della malattia, come racconta Clare Groves – dell’organizzazione Just Treatment – che è stata curata per l’Epatite C attraverso il Sistema Sanitario Nazionale nel Regno Unito: “Ho sopportato una straziante attesa lunga tre anni prima di accedere al farmaco orale più importante per la cura dell’Epatite C, il Sofosbuvir. Il mio medico mi ha detto più volte che ero malata, ma non abbastanza per poter ricevere il trattamento dal programma sanitario pubblico. Non voglio che altre persone si vedano negare il Sofosbuvir a causa del prezzo esorbitante, quindi continuerò a combattere per il loro accesso a questa cura per l’Epatite C.”

“Ogni giorno Medici senza Frontiere testimonia in prima persona quanto i monopoli sui farmaci restringano la possibilità che i pazienti possano accedere a farmaci salvavita”, ha spiegato Krikorian, “Per esempio Medici senza Frontiere è riuscita a estendere il trattamento di pazienti affetti da Epatite C in paesi come la Cambogia e l’India, quando sono diventati disponibili farmaci generici di qualità garantita e più economici. È importante che l’Ufficio Brevetti Europeo e gli uffici brevetti in tutto il mondo applichino una maggiore attenzione quando concedono monopoli sui farmaci, riconoscendo l’impatto negativo che i brevetti ingiustificati hanno sulla salute delle persone”.

• L’EPATITE C

Qualunque sia la causa, l’epatite è un’infiammazione del fegato. L’epatite C o Hcv è la più grave e la più difficile da curare. Si trasmette attraverso il contatto con sangue infetto, meno facilmente per trasmissione sessuale o parentale, cioè dalla madre al figlio. Di solito chi fa uso di droghe per via endovenosa è soggetto all’infezione se utilizza la stessa siringa di un soggetto infettato. La maggior parte delle persone non riscontra, però, alcun sintomo e non si accorge della presenza del virus nel proprio corpo. Il rischio maggiore è, infatti, la cronicizzazione, che avviene in moltissimi dei pazienti che non vengono trattati.

Una volta nel corpo, il virus attacca il fegato e, come tutti i virus, ha bisogno di entrare in una cellula per sopravvivere e moltiplicarsi. Per difendersi, l’organismo attiva le cellule immunitarie, ma spesso, nell’eliminare il virus, anche le cellule epatiche nelle quali il virus si rifugia vengono distrutte. Solo nel 20-40% dei casi, il sistema immunitario riesca a sbarazzarsi del virus nel giro di sei mesi. Ma, il più delle volte, l’infezione diventa cronica e dopo sei mesi iniziano a comparire i sintomi. Tra questi febbre, affaticamento, perdita di appetito, nausea e vomito. All’interno del corpo, il virus così continua a moltiplicarsi.

L’Organizzazione Mondiale della Sanità stima che 15 milioni di persone nell’area europea – circa una persona su 50 – siano malate croniche di Epatite C, con circa 112.500 decessi ogni anno per patologie correlate, come il cancro al fegato o la cirrosi. I farmaci antivirali diretti, rispetto ai vecchi farmaci, offrono una cura più sicura, più breve e più efficace. Proprio per questo rappresentano un importante spartiacque nel trattamento della malattia, con tassi di guarigione di oltre il 90%, mentre prima solo il 50% dei trattamenti aveva esito positivo.

La decisione dell’Ufficio Brevetti europeo potrebbe,dunque, avere una forte ripercussione sulla situazione attuale dell’accesso ai farmaci, rappresentando sicuramente una svolta nella cura della malattia.