Eliminare l’epatite C entro il 2030 è un obiettivo possibile? “Sono stati fatti grandi passi avanti, in molti Paesi, contro l’epatite C. Io penso che l’obiettivo fissato dall’Organizzazione mondiale della sanità sia raggiungibile nei Paesi davvero motivati, che hanno fatto e stanno facendo molto per la diagnosi e il trattamento di questa infezione, anche nei gruppi di pazienti difficili da raggiungere, come chi è in carcere, o gli homeless, o i soggetti coinfetti. Combattere lo stigma e potenziare gli screening, oltre ad assicurare un buon accesso alle terapie, è fondamentale per raggiungere l’obiettivo”. Parola di Gregg Alton, Chief Patient Officer di Gilead, intervenuto a margine dell’International Liver Congress 2019 in corso a Vienna.

Fonte