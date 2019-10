Enzo Dong, Dio perdona io no: la tracklist del primo album del rapper napoletano lanciato dalla serie televisiva Gomorra.

Da Gomorra al primo album il passo è stato alquanto breve per Enzo Dong. Il rapper partenopeo è pronto a raggiungere il mercato con l’album Dio perdona io no, in uscita al 25 ottobre per l’etichetta Believe.

Un disco urban che segna una svolta nella carriera del rapper, arrivato alla prima pubblicazione dopo tre anni di maturazione artistica. Scritto tra Secondigliano e Scampia, quest’album è figlio della strada e delle tante esperienze di vita che hanno segnato il percorso di Enzo. Andiamo a scoprire la tracklist, gli ospiti e tutte le date dell’instore tour dell’artista.

Enzo Dong, Dio perdona io no: la tracklist

Tantissimi gli ospiti all’interno dell’album, sia tra i featuring che tra i producer. In particolare saltano all’occhio big come Fabri Fibra, Fedez e Gemitaiz.

Ecco la tracklist del primo album del rapper di Secondigliano regna e Higuain:

1 – Dalle Vele (prod. Andry The Hitmaker)

2 – Dio perdona io no feat. Fabri Fibra (prod. Andry The Hitmaker)

3 – Spotify (prod. Dat Boi Dee)

4 – O’Rass (prod. Madreal)

5 – Bandito feat. Dark Polo Gang (prod. Andry The Hitmaker)

6 – AK47 (prod. Legend)

7 – Limousine feat. Tedua (prod. Chris Nolan)

8 – Te quiero (prod. Luna)

9 – YouPorn (prod. Slembeatz)

10 – Dallo psicologo feat. Fedez (prod. Dat Boi Dee)

11 – Per Alessia (prod. Kid Caesar)

12 – Nuovi euro feat. DrefGold (prod. Daves The Kid & Junior K)

13 – Napoletana vera (prod. Andry The Hitmaker)

14 – Bingo feat. Gemitaiz (prod. Andry The Hitmaker)

15 – Domani si muore (prod. Andry The Hitmaker)

Di seguito il primo singolo Limousine:

Enzo Dong instore tour

Nel giorno della pubblicazione dell’album di Enzo partirà anche il suo instore tour, che gli permettera di girare per tutta l’Italia, incontrando i suoi fan. Ecco il calendario completo:

25 ottobre Napoli – Feltrinelli, Stazione P.zza Garibaldi ore 18:00

26 ottobre Salerno – Feltrinelli, Corso Vittorio Emanuele 230 ore 15:00

27 ottobre Pomigliano (Napoli) – Feltrinelli, via Roma 281 ore 17:00

28 ottobre Varese – Casa del disco, Galleria Manzoni ore 14:30

28 ottobre Milano – Mondadori Megastore, via Marghera 28 ore 18:00

29 ottobre Torino – Mondadori megastore, via Monte Pietà 2 ore 15:00

30 ottobre Roma – Discoteca Laziale, via Giovanni Giolitti 263 ore 14:30

30 ottobre Frosinone – Mondadori Bookstore, via Aldo Moro 223 ore 18:00

31 ottobre Firenze – Galleria Del Disco, Piazza della Stazione S.M.N. ore 15.00

1 novembre Nocera Inferiore (Salerno) – Mondadori Bookstore, Via Giacomo Matteotti 32 ore 17.00

2 novembre Castellammare di Stabia (Napoli) – Mondadori BookStore, Strada Santa Maria dell’Orto 35 ore 17.00

3 novembre Nola (Napoli) – Mondadori Bookstore c/o C.C. Vulcano Buono ore 17.00

4 novembre Bari – LaFeltrinelli Village, Via Santa Caterina s.n. ore 18.00

5 novembre Pescara – Pictures disc, Via Venezia 60 ore 15.00

6 novembre Palermo – LaFeltrinelli Libri e Musica, Via Cavour 133 ore 18.00

7 novembre Catania – LaFeltrinelli Libri e Musica, Via Etnea 283/285/287 ore 15.00