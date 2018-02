– Il derby ligure dice Spezia. Nel match in casa dell’Entella, i bianconeri sfruttano la maggior qualità a disposizione e passano con un gol di Maggiore in avvio di ripresa. Tre punti pesanti per i ragazzi di Gallo, che restano aggrappati al treno playoff, distante solamente una lunghezza. Rimane in zona playout l’Entella, con soli due punti in più rispetto alla Ternana fanalino di coda.

IL MATCH – Gli ospiti provano a sbloccare subito lo stallo con Granoche, decisivo Belli. La Mantia sfiora il vantaggio con un colpo di testa di poco alto, l’Entella vive un buon momento e ci prova anche con Crimi, trovando l’opposizione di Di Gennaro. Iacobucci tiene in vita i suoi con due miracoli su Granoche e Marilungo, nella ripresa arriva la rete che decide il match: assist di Palladino e gol di Maggiore. La reazione dell’Entella è nei piedi di Nizzetto, traversa piena con una grande conclusione. A 10′ dalla fine, grandi proteste da parte dei padroni di casa: contatto Terzi-La Mantia in area, l’arbitro lascia correre.