(Adnkronos/Cinematografo.it) – Da ‘Sapore di mare, che hai sulla pelle, che hai sulle labbra’ a ‘Sotto il sole, sotto il sole di Riccione, di Riccione quasi quasi mi pento e non ci penso più’, il passo è breve. Anche se Enrico Vanzina “mai avrebbe pensato nella vita di rimettersi nello stesso territorio” fatto di bagni e salsedine, di amori e amicizie, ci è tornato ben trentasette anni dopo, grazie a Netflix (dall’1 luglio in streaming), con Mediaset, e Lucky Red, partendo questa volta dalla canzone dei The Giornalisti ‘Sotto il sole di Riccione’ e senza il suo amato fratello, che aveva diretto l’intramontabile ‘Sapore di mare’.

