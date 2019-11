Enrico Ruggeri, Una storia da cantare: il nuovo singolo del cantautore milanese in supporto al programma televisivo in onda su Rai 1.

Enrico Ruggeri ha portato la grande musica italiana in prima serata su Rai 1 con il programma Una storia da cantare. E proprio con il titolo dello show s’intitola il nuovo singolo del cantautore milanese, diffuso dal 22 novembre su tutte le piattaforme streaming.

Il pezzo fa parte della colonna sonora della trasmissione televisiva che rende omaggio a tre miti della nostra musica: Fabrizio De André, Lucio Battisti e Lucio Dalla.

Enrico Ruggeri: Una storia da cantare

Brano scritto e composto dallo stesso leader dei Decibel, racconta la storia di un bambino fermo davanti a uno schermo, di una ragazza in cerca di amici e di un uomo perso nella sua solitudine e nella disillusione.

Come sempre, Enrico prova a esplorare l’animo umano affidandosi a delle storie, come nella grande tradizione cantautorale italiana raccontata nel suo programma televisivo che tanto ha fatto discutere. Ecco l’audio di Una storia da cantare:

Enrico Ruggeri ad Amadeus?

E a proposito di televisione e musica, Enrico ha scherzato sui social in questi giorni pubblicando uno scatto con Amadeus. Nella foto, il direttore artistico di Sanremo strangola il noto cantautore, e il motivo sarebbe il suo rifiuto a partecipare alla nuova edizione del Festival.

Spiega la caption: “Amadeus! Non ho un album pronto… non vengo ma non prendertela…! Avrai un tifoso in più da casa!“.

Dopo due edizioni che lo hanno visto protagonista, nel 2018 come concorrente con i Decibel con Lettera dal Duca, pezzo dedicato a David Bowie, e nel 2019 come ospite dei duetti al fianco dei Negrita, il buon Enrico rimarrà dunque totalmente fuori dallo show nel 2020.