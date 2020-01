Enrico Nigiotti a Sanremo 2020 con Baciami adesso: il cantautore ex Amici torna sul palco dell’Ariston a un anno di distanza.

Enrico Nigiotti ci ha preso gusto: dopo soli dodici mesi torna sul palco dell’Ariston, in gara tra i Big, per dimostrare di poter essere all’altezza di una delle manifestazioni musicali più importanti in Italia.

Una prova d’orgoglio per l’ex artista di X Factor e Amici, che con le competizioni finora non ha mai avuto grande fortuna. Ma chissà che non possa essere questa la volta buona per riuscire a conquistare un’agognata vittoria.

Enrico Nigiotti: Baciami adesso

Dopo aver gareggiato lo scorso anno con l’emozionante Nonno Hollywood, un brano particolarmente apprezzato dalla critica (premiato con il Lunezia per il miglior testo), nel 2020 Enrico ci riprova con Baciami adesso. Una canzone che, con tutta probabilità, sarà stavolta d’amore.

E potrebbe essere la scelta giusta, visto che nella sua carriera ha di certo mostrato il meglio di sé in brani dedicati all’altro sesso, come ad esempio L’amore è.



Enrico Nigiotti

Enrico Nigiotti a Sanremo

Come già detto, per Nigiotti quella del 2020 non sarà la prima volta assoluta a Sanremo, visto che lo scorso hanno ha fatto il suo debutto tra i Big.

Non tutti ricordano però che il bell’Enrico, atteso quest’anno anche da un tour teatrale, ha messo per la prima volta piede sul palco dell’Ariston addirittura nel 2015, dopo aver partecipato ad Amici e prima di tentare l’avventura a X Factor. Una prima volta a Sanremo, ovviamente tra le Nuove Proposte, che non gli va così male. Il suo brano Qualcosa da decidere arriva infatti al terzo posto in classifica.

Riascoltiamo insieme questo brano firmato dal cantautore livornese. Ecco il video ufficiale di Qualcosa da decidere: