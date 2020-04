Poco fa Dagospia ha lanciato un’indiscrezione bomba. Secondo il noto portale, Enrico Mentana avrebbe offerto le sue dimissioni a Urbano Cairo. Stando a quello che si legge sul sito di Roberto D’Agostino il direttore del Tg La7 sarebbe andato su tutte le furie perché Lilli Gruber e gli ospiti di ‘Otto e Mezzo‘ avrebbero sostenuto il Premier Giuseppe Conte e la sua bacchettata pubblica a Matteo Salvini e Giorgia Meloni. Per adesso Mentana non ha commentato l’articolo di Dagospia.

“Flash! Giochi sporchi a La7. Enrico Mentana ha offerto le sue dimissioni a Urbano Cairo. 2. La puntata della Gruber di martedì scorso, nella quale Travaglio e Pagliaro, su input di lillibotox (che non “stima” chicco), sostenevano la legittimità di conte di criticare le opposizioni, ha fatto infuriare il direttore del tgla7 al punto da offrire le sue dimissioni all’editore. Urbanetto Cairo gli ha espresso la sua solidarietà e la cosa è finita lì… 3. prima di chiudere la telefonata, Enrico Mentana ha chiesto a Cairo di chiudere il dovizioso contratto che lega il direttore del “fatto” a “otto e mezzo” e a “Di Martedi’” di Floris”.

Intanto Marco Travaglio a fatto sapere di non aver criticato Enrico Mentana “sotto input” di Lilli Gruder.

“Caro Dago, non sono abituato a parlare a comando, dunque l’altra sera a Otto e mezzo non ho criticato Enrico Mentana “su input” di Lilli Gruber (che peraltro non si è mai permessa di darmi input sulle cose da dire): ho semplicemente esposto il mio pensiero, identico a quello che avevo scritto nei giorni precedenti sul Fatto quotidiano. E ho anche evitato di nominare Enrico, che nel frattempo veniva linciato sui social con espressioni orrende e comunque spropositate rispetto alla sua frase infelice”.