Enrico Brignano – Capodanno 2019 💫

“Ehi, che fate il 31?” In quanti hanno già cominciato a chiedervelo? Se proprio bisogna scegliere, non è meglio decidere di cominciare in mezzo a musica, danza e risate?

Enrico Brignano sta organizzando una notte magica, da dividere con chi da sempre è il suo amico più caro e fidato: il suo pubblico! Appuntamento il 31 dicembre al Palazzo dello Sport di Roma!

Scopri tutti i dettagli e acquista il tuo biglietto! ⤵️

Enrico Brignano – Capodanno 2019

Scopri tutti i dettagli!