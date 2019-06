Con la data di Lucca del 29 giugno Ennio Morricone ha messo la parola fine alla sua lunga carriera fatta di concerti e tanta grande musica.

Ha scelto l’Italia, e non poteva essere altrimenti, per il suo ultimo concerto, il Maestro Ennio Morricone. L’ultimo atto è andato in scena alle Mura Storiche di Lucca. Una location ideale per un saluto degno della sua carriera sessantennale.

Dal 30 giugno 2019 uno dei più grandi compositori che la nostra musica abbia avuto non si esibirà più dal vivo. Continuerà certo a fare ciò che meglio gli riesce: trasformare le emozioni in armoniche melodie. Ma la parola fine, almeno metaforica, alla sua carriera è stata posta ieri.

Ennio Morricone, la carriera: 60 anni di emozioni

Negli ultimi anni il 90enne Ennio ha girato il mondo per un tour d’addio che ha permesso a tutti i suoi ammiratori di celebrare la sua splendida vita artistica.

La chiusura è stata in Italia, con due concerti all’Arena di Verona, ben sette date alle Terme di Caracalla della sua Roma, un concerto a Mantova e infine quello del 29 giugno alle Mura Storiche di Lucca. La sua ultima volta sul podio. Impossibile non emozionarsi.

Perché Ennio è stato ed è tutt’oggi una leggenda vivente, con due premi Oscar in bacheca (uno alla carriera, uno per la Miglior colonna sonora, conquistato nel 2016 con The Hateful Eight), tre Golden Globe, sei BAFTA e tre Grammy. Un palmares che parla chiaro, ma che non riflette appieno la grandezza di questo genio della nostra musica.

Ennio Morricone

A Lucca l’ultimo concerto di Ennio Morricone

Magia e commozione nell’aria per l’ultima del Maestro, che tra le Mura Storiche di Lucca ha regalato al suo pubblico gran parte delle composizioni per il cinema che fanno ormai parte del patrimonio collettivo.

Dalle musiche i capolavori di Sergio Leone, come Per un pugno di dollari e C’era una volta il West, a quelle per i film di Elio Petri, come Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto, fino alle composizioni per pietre miliari come Mission di Roland Joffé, Gli intoccabili di Brian De Palma e quelle da Oscar di The Hateful Eight. Davvero nulla è mancato delle sue migliori composizioni in questa serata che nessun appassionato potrà mai dimenticare.

E alla fine dello spettacolo non resta che alzarsi in piedi e dire grazie a un uomo che ha saputo fare della musica la sua vita, e della sua arte un dono per la collettività.

Di seguito il tema di C’era una volta il West: