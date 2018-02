Diversi proiettili sono stati sparati contro la finestra dell’ingresso di un centro per migranti di Pietraperzia, nell’ennese. È successo questa notte nei locali della canonica, utilizzati dall’associazione Don bosco 2000 che ospita 20 migranti. La struttura è aperta da appena una settimana.

“I colpi di arma da fuoco sono stati sparati dall’esterno ed hanno perforato la finestra ed una porta interna. Fortunatamente nessun ragazzo è stato colpito. Ma i migranti sono tramortiti e spaventati, così come i nostri operatori, impegnati da una settimana nell’accoglienza ed integrazione dei giovani migranti. Questo gesto violento ed intimidatorio ci lascia senza parole ed è probabilmente frutto del clima generato da chi usa il tema della migrazione come terreno di scontro politico”, fanno sapere i responsabili del centro.

L’arrivo dei migranti ha fatto storcere il naso a molti nel paese. “Eppure a Pietraperzia stiamo lavorando in accordo con molte associazioni e comunità locali, con le Parrocchie e tanta gente comune con cui abbiamo creato un dialogo costruttivo. Nei giorni scorsi tantissimi pietrini sono

venuti a dare solidarietà ed aiuto ai ragazzi in accoglienza, mettendosi a disposizione volontariamente per aiutarci nelle attività di integrazione. Noi continuiamo nella nostra opera di accoglienza sicuri che come sempre alla fine il bene avrà la meglio sul male”, concludono i responsabili che hanno presentato denuncia. Nel pomeriggio il vescovo di piazza Armerina farà una messa nella chiesa madre di Pietraperzia per dare solidarietà ai migranti.