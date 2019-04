Continua l’azione ispettiva, da parte della Guardia di Finanza di Enna, per la repressione della vendita di prodotti non conformi agli standard di sicurezza e/o riportanti segni mendaci e dei fenomeni della contraffazione e dell’abusivismo commerciale. Nei primi mesi dell’anno sono stati oltre 2mila gli articoli sottoposti a sequestro dai Reparti del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Enna che nell’ambito di specifici controlli presso esercizi commerciali di Enna e Piazza Armerina hanno rinvenuto prodotti di varia specie, giocattoli, bigiotteria e abbigliamento, risultati non conformi alle prescrizioni del Codice del Consumo, in quanto non adeguati agli standard di sicurezza e privi di qualsiasi informazione per il consumatore finale. Due i soggetti segnalati quali responsabili degli illeciti, con contestuale applicazione di sanzioni amministrative di oltre 20mila euro.

