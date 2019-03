Oggi, come aveva promesso, è tornato a casa, dalla piattaforma petrolifera nell’Adriatico dove trascorreva buona parte della sua vita. E dove quello di ieri sarebbe dovuto essere il suo ultimo giorno di lavoro. Ma ci è tornato da morto, raccolto sul fondo del mare dai sommozzatori dei pompieri. Il corpo del gruista Egidio Benedetto, morto ieri in un incidente alla piattaforma “Barbara F.” dell’Eni al largo di Ancona, in cui altre due persone sono rimaste ferite, è stato recuperato all’alba di stamattina da un veicolo subacqueo dei vigili del fuoco.

Benedetto, gruista di 63 anni, originario di Montenero di Bisaccia (Campobasso), abitava da anni a San Salvo, dove lascia la moglie Carmelina e due figli. Ieri, doveva essere il suo ultimo giorno di lavoro sulla piattaforma prima del turno di riposo. E proprio per questo la sua morte ha un sapore ancora più amaro. Oggi, i suoi amici e i familiari lo aspettavano a casa per festeggiare la fine della trasferta. Una delle tante di anni di sacrifici, una vita di lavoro passata lontano da casa e dai propri affetti. “Era innamorato del mare, faceva con passione il suo lavoro ed era sempre sorridente”, lo ricordano gli amici del bar di San Salvo, dove il gruista era solito trascorrere qualche ora nei periodi tra una trasferta e l’altra. Anche i vicini lo descrivono come una persona educata e disponibile, che amava scherzare sull’Inter, e che da giovane era soprannominato “cespuglio” per via dei folti capelli ricci.

“Il mio primo pensiero va alla famiglia – dice la sindaca di San Salvo, Tiziana Magnacca -. Sono vicina alla moglie ai figli per una perdita così violenta, esprimo tutto il cordoglio della comunità. Una nuova morte bianca che appare ancora più insopportabile da accettare soprattutto per la dinamica. E provo ancora più rabbia per l’età: a 63 anni svolgeva ancora lavori così particolari”.

L’incidente è avvenuto in mare, sulla piattaforma Eni a 32 miglia dal porto di Ancona. Benedetto era al lavoro con la gru e stava caricando un bombolone di azoto quando la struttura di sostegno ha ceduto e la gru è caduta in mare con tutta la cabina di comando. Il corpo è stato trovato dopo due ore di ricerche a circa 70 metri di profondità.

Il Rov (Remotely operated vehicle) dei pompieri, un mezzo subacqueo filoguidato a controllo remoto, è arrivato in zona ieri sera, e con una motovedetta è stato trasportato nella zona della piattaforma. Questa mattina, la motovedetta è rientrata nel porto di Ancona. Lo sbarco della salma è previsto dopo l’intervento del medico legale e dopo la decisione dell’autorità giudiziaria. Proseguono, intanto, le operazioni di recupero della cabina della gru, rimasta sul fondo a circa 70 metri di profondità, nonché della parte rimanente del braccio della gru (circa 15 metri), che saranno ispezionati dai tecnici che devono ricostruire la dinamica dell’incidente.