“Grazie Andreazzoli, ma nuove idee”

E’ il giorno di Roberto Muzzi in casa Empoli. Il nuovo tecnico dei toscani, che prende il posto dell’esonerato Bucchi, si è presentato alla stampa. Normale un pizzico di emozione considerando che per l’ex attaccante si tratta del debutto assoluto da primo allenatore: “Ringrazio Bucchi per il lavoro svolto e il presidente per l’opportunità, dimostrerò che ha fatto una buona scelta. Voglio riportare fiducia, entusiasmo, un sorriso, perché qui se lo meritano tutti”.

In questi giorni a Empoli sembra di rivedere un film già visto: due anni fa, dopo un inizio non brillantissimo, il presidente Corsi decide di sollevare dall’incarico Vivarini e di affidarsi, a sorpresa, ad Aurelio Andreazzoli. Risultato: campionato dominato (grazie anche all’accoppiata Caputo-Donnarumma in attacco) e promozione diretta in serie A. Forse anche per questo la proprietà ha scelto Muzzi, ex vice proprio di Andreazzoli. “Ringrazio Aurelio – dice il neo tecnico toscano – ma dobbiamo scordarci il suo Empoli, voglio proporre la mia idea. Ho parlato con lui, mi ha dato qualche consiglio, lo ringrazio”. Idee chiare sul modulo: “Mi piace molto il 4-3-1-2 e ho studiato i modi di fare degli allenatori che sono passati di qua. L’Empoli ha ottimi calciatori e voglio che diano tutto per questa maglia. Bisogna giocare sia di spada che di fioretto, andrò a toccare il tasto del carattere per raggiungere il nostro obiettivo, anche se so che non sarà facile”.

“Sono una scommessa”

Quest’anno l’esperienza al Genoa non è andata bene. Muzzi però è pronto per cambiare pagina: “Io una scommessa? Sì, ho sempre fatto il secondo o allenato nel settore giovanile. Non mi tiro indietro, darò tutto me stesso per vincere. Io avevo due anni di contratto col Genoa: potevo stare tranquillo a casa, ma non è il mio stile. Ho firmato per sette mesi e ho approfittato di questa opportunità. Sono contento di avere fatto questa scelta perché l’ambiente è spettacolare”.