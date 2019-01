Quelle dell’avvocato Fabio Anselmo, legale delle famiglie di vittime di abusi in divisa, sono “affermazioni avventate che alimentano solo posizioni estreme“. Così il capo della Polizia Franco Gabrielli in merito alle dichiarazioni all’Adnkronos dell’avvocato Anselmo sulla morte del 32enne tunisino avvenuta a Empoli (Firenze) durante un fermo di polizia. “Io rispetto le vittime e i loro familiari, chiedo che analogo rispetto sia riferito a uomini e donne che lavorano per riaffermare le legalità. Se qualcuno ha sbagliato – conclude Gabrielli – pagherà per un giusto processo e non per le farneticazioni del tribuno di turno“.

