Sull’ultimo numero di Dipiù Sandrone Mayer ha dedicato una pagina ad Emma, che ha svelato come mai per strada si scansa quando i suoi ammiratori cercano di baciarla.

“Ho una tremenda paura di ammalarmi. Per strada tutti vogliono baciarmi. Spesso mi scanso, ma non è perché provo fastidio, ma perché ho paura dei bacilli. Con un padre che lavorava al pronto soccorso, la paura delle malattie me la porto addosso fin da bambina. A forza di responsabilizzarmi sui rischi della salute, devo dire che mio padre mi ha un po’ traumatizzata. Lui lo sa bene”.